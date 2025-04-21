Kastamonu'da Piknikçilerden Tilkiye Sıcak Karşılama

Tilki ile piknikçiler arasında geçen diyaloglar güldürdü

Kastamonu'da piknikçiler, yanlarına gelen tilkiyi elleriyle besledi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlar, yanlarına kadar gelen tilkiyi tavuk eti vererek besledi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde piknik yapmak için ormanlık alana giden vatandaşlar, beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Vatandaşlar piknik yaparken yanlarına bir tilkinin yaklaştığını fark etti. Vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi, tavuk etiyle besledi. Verilen tavuk etinden yiyen tilki bir süre sonra uzaklaştı.

Vatandaşlar o anları ise cep telefonu ile görüntüledi. Renkli anlara sahne olan görüntülerde, tilkilerin yemek yedikten bir süre sonra ağzına aldığı kemik parçalarıyla uzaklaştığı görülüyor.

Tilkinin çekingen ama meraklı tavırlarla insanlara yaklaşması ve verilen yiyecekleri alması, izleyenleri oldukça şaşırttı. Karnını doyuran ve ikram edilen yemekleri saklayan tilki, ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

"Doğaya çıktığımız zaman hayvanları besliyoruz"

Piknikçilerden Nida Ramazan Kürekci, "Arkadaşlarla birlikte İhsangazi tarafına pikniğe gitmiştik. Ormanlık alanda yemek yiyorduk. Yemek yediğimiz sırada yanımıza tilki geldi. Bizlerde tilkiye yemek ikram ettik. Bizim için çok değişik bir durum oldu. Tilki, arkadaş yanlısıydı. Önce güzelce karnını doyurdu. Daha sonra yiyemediği yemekleri alıp bir yerlere götürüp saklayıp tekrar tekrar geri geldi. Bizim içinde güzel bir anı oldu. Çok sakindi. Bizlere alışık bir şekilde yanımıza geldi. Sanki bir köpek yanımıza geliyormuş gibi geldi. Bizde çok şaşırdık. Hayvan açtı. Bizlerde tilkiyi doyurduk. Bizlerde mutlu olduk, tilki de mutlu oldu" dedi.

"Aç olan tilkinin, birkaç günlük yemeğini stok yapmasına sevindik"

Mehmet Çapan ise, "Bizim için güzel bir anı oldu. Tilkinin bizden kaçmaması, sonuçta vahşi bir hayvan. Ürkmemesi bizden şaşırtıcı oldu. Açtı tilki, bizlerde besledik, hatta tilkiye birkaç günlük yemeğini de stok yapmasına sevindik. Bizler içinde güzel bir anı olmuş oldu. Hayvanların sonuçta ağzı yok, dili yok, hayvanlara su olsun, yemek olsun vermek lazım. Onlarda bir can taşıyor sonuçta, hayvanları besleyelim, aç bırakmayalım" şeklinde konuştu.

"Tilkinin bizlerden kaçmadan yemeğini yemesi şaşırttı bizleri"

İrfan Yılancıoğlu da, "Arkadaşlarla birlikte pikniğe gittik. Ben köylü vatandaşım, ormanlık alana doğru baktığımızda tilkinin bizi izlediğini gördüm. Tilkiye seslendim, tilki yanımıza kadar geldi. Tilkiye ekmek verdik, tavuk vardı yanımızda tavuktan verdik. Tilkinin güzelce karnını doyurduk. Baktık tilki bizimle ilgileniyor. Bizlerde tilkiye daha fazla ilgi gösterdik. Tilkinin bize bu şekilde yaklaşması bizlerin dikkatini çekti. Ben köylüyüm. Devamlı tilki ile karşılaşıyoruz. Tarlalarda fare tutuyor tilki ama bizleri gördüğünde de kaçıyorlardı. Ama bu tilkide kaçma gibi bir durum olmadı, insanlara alışmış sanırsam, rahat bir şekilde yanımıza kadar tilki geldi. Bizde elimizden geldiğince tilkiyi besledik. Bütün arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Tilki çok güzel bir hayvan. Doğada hayvan gördüğünüzde mutlaka besleyin" ifadelerini kullandı.