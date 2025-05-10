Kars Meralarında Bahar Coşkusu: Hayvanlar Otlatmaya Çıkmaya Başladı

Kars'ta meralarda hayvan sesleri yükseliyor

KARS - Kars'ta meralarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan sesleri yükseliyor. Uzun ve zorlu geçen kışın ardından hayvan yetiştiricileri hayvanlarını meralarda otlatmaya başladı.

Türkiye'nin en önemli hayvancılık şehirlerinden birisi olan Kars'ta meralar renklendi. Kuzu ve koyun seslerinin yankılandığı uçsuz bucaksız meralar havadan görüntülendi.

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte hayvanlarını meralara çıkardıklarını ifade eden hayvan yetiştiricisi Sezer Kurtbaş, "Beklediğimiz bahar geç geldi, her şeye rağmen yine hayvanlarımızı çıkardık. Ekinlerimizi de ektik. Güzel bir verim olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan bahar ayın ile birlikte yeşeren meralara yayılan hayvanlar, kameralara yansıdı. Büyük ve küçükbaş hayvan sürülerini yeşeren meralara çıkararak otlatmaya başladı. Arpaçay çayının etrafında yayılan hayvanlar renkli görüntüler ortaya çıkardı.