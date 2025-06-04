Karavanda Tilkiyle Sıcak Anlar

Karavanda Tilkiyle Sıcak Anlar
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Karavanda Tilkiyle Sıcak Anlar
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde karavanıyla kamp yapan Gökhan Aslan, karavanına giren bir tilkiyle renkli anlar yaşadı. Tilkiye su, fıstık ve ton balığı vererek ona alışmasını sağladı. Tilki, karavanın içinde yarım saat boyunca Aslan'ın peşinden ayrılmadı.

Karavanı ziyaret eden tilkiden renkli görüntüler: Elleriyle besledi

ANKARA - Ankara'da karavanıyla kam yapan vatandaşın karavanına giren tilkinin görüntüleri renkli anlara sahne oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde karavanıyla birlikte kamp yapan bir Gökhan Aslan, yağmurun yağmasıyla birlikte karavanına gelen bir tilkiyle karşılaştı. Sosyal medyada 'Gezgin Aslan' ismiyle tanınan Aslan, daha sonra tilkiye su vererek tilkinin karavanının içine girmesini kayda aldı. İnsanlardan korkan ve ürkekliğiyle bilinen tilkinin o görüntüleri sıcak anlara sahne oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşadığını belirten Aslan, yeni yerler keşfetmek amacıyla doğada kamp yaptığını belirterek, Karavanın içinde perdeyi açtım, baktım bir tilkinin geldiğini gördüm. Etrafta dolandı daha sonra göz göze geldik. Kapının önünde fıstık verdim. Baktım yiyor fıstıkları sonra su ve ekmek verdim. Ton balığı vardı onu verdim. Hepsini yedi. Ardından tilki bana alıştı içeri girdi, gezdi, yanıma geldi ve beni kokladı. Ben de hafif sevdim onu karavanın içerisini gezdi. Yarım saat kaldı yanımda. Kedi köpek gibi peşimden geliyordu" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Genel
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