Kapuzbaşı Yolunda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Kapuzbaşı Yolunda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle mahsur kalan araçlar, AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kapuzbaşı yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın neden olduğu heyelanda mahsur kalan araçlar ekiplerce kurtarıldı.

Öğle saatlerinden itibaren ilçede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle su birikintileri meydana gelirken, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hareket eden AFAD, İHH ve diğer arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalarda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Genel
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