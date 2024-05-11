Jandarma'dan duygulandıran 'Anneler Günü' klibi

Jandarma'dan duygulandıran 'Anneler Günü' klibi
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Jandarma'dan duygulandıran 'Anneler Günü' klibi
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Jandarma Genel Komutanlığı, 'Anneler Günü' dolayısıyla bir klip hazırladı. Klipte bir jandarmanın görevi sırasında yemek yediği anlara yer verildi.

Jandarma'dan duygulandıran 'Anneler Günü' klibi

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla bir klip hazırladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla bir kısa klip hazırladı. Hazırlanan klipte bir jandarmanın görevi sırasında yemek yediği anlara yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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