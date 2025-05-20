İznik'te İlk Resmi Ayin Gerçekleştirildi

İznik'te İlk Resmi Ayin Gerçekleştirildi
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Papa 14. Leo'nun İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından Hristiyan dünyası için büyük öneme sahip Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı dolayısıyla ilk resmi ayin yapıldı. 10 ülkeden 50 din adamının katıldığı ayin, İznik Gölü kıyısında 4 saat sürdü.

İznik'te ilk resmi ayin yapıldı

BURSA - Papa 14. Leo'nun İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından ilk resmi ayin yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren ayine 10 ülkeden 50 din adamı katıldı.

Yeni seçilen Katolik lider Papa 14. Leo'nun İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından, İznik Gölü kıyısında yer alan bir restoranda ayin düzenlendi. Hristiyan dünyası için büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı dolayısıyla bugün İznik Gölü kıyısında yer alan bir restoranda gerçekleştirilen ayin büyük ilgi gördü.

Resmi kıyafetleriyle törene katılan din adamları, yaklaşık 4 saat süren ayinde dualar okudu. Etkinliğe 10 farklı ülkeden toplam 50 din adamı katıldı. İznik'teki bu ilk resmi ayin, Papa'nın açıklamasının ardından düzenlenen ilk dini tören olma özelliğini taşıyor.

Papa 14. Leo'nun önümüzdeki aylarda Türkiye'yi ziyaret etmesi ve İznik'te resmi temaslarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - Genel
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