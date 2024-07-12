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İzmir'i yaz sağanağı vurdu, yollar göle döndü

İzmir'i yaz sağanağı vurdu, yollar göle döndü
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İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına gizlendi.

İzmir'i yaz sağanağı vurdu, yollar göle döndü

Mehmet Pamuk - Sinan Yeniçeri - Hakan Gözalan

İZMİR - İzmir'de aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

İzmir'de sağanak yağmur öğleden sonra merkez ilçelerde etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına gizlendi.

Öte yandan Konak ilçesindeki Çankaya ve Alsancak bölgesinde cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir'in kalbi konumundaki Kordon'da yoğun bir şekilde yağmur suları birikti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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