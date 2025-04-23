İstanbullular Deprem Panigiyle Parklara Akın Etti

İstanbullular deprem sonrası parklara akın etti

İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından evlerinde ve işyerlerinde durmaktan korkan İstanbullular yakın çevrelerindeki parklara akın etti. O anlar dron ile görüntülendi

Bugün İstanbul'da yaşanan Silivri Merkez Üslü 6.2 deprem büyük panik ve korkuya neden oldu. Artçı depremlerinde ardı ardına devam etmesiyle birlikte İstanbullular evlerinde ve işyerlerinde durmaktan çekindi ve parklara akın etti. Yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla her yaştan insan kendilerini güvende hissetmek için çevrelerinde bulunan en yakın park ve açık alanlara geldi. O adreslerden biri ise Kadıköy Özgürlük Parkı oldu. Yoğun kalabalığın olduğu Özgürlük Parkı dron ile görüntülendi

"Daha önceden alışkın olduğumuz için evdekiler paniğe kapılmasın diye bir şey söylemedim"

Depreme evde yakalanan ve Özgürlük Parkı'na gelen Gökçer Uzun isimli vatandaş, "Daha önceden alışkın olduğumuz için evdekiler paniğe kapılmasın diye bir şey söylemedim ama bir gittik geldik. Sonrasında deprem oluyor dedim ve hepimiz çıktık dışarı. Burası toplanma alanı diye geldik ama çok kalabalık. Yaklaşık 3 saattir buradayız, oğlumda işteydi, geldi burada buluştuk. Oturduğumuz ev eski ama zemini sağlam" dedi.

"Oğlum deprem esnasında okulun içindeydi, bir anne olarak çok korktum"

Parkta bulunan bir diğer kişi Hale Yıldırım ise, "Oğlumun 23 Nisan gösterisindeydik, dışardaydık bahçede olmamıza rağmen çok şiddetli hissettik. O yüzden korkudan eve girmiyoruz buraya geldik. Saat üç gibi buraya geldik, şimdi de arkadaşlarımız geldi onlarına yanına gideceğiz. Oğlum deprem esnasında okulun içindeydi, bir anne olarak çok korktum. Şuan müthiş tedirginim" şeklinde konuştu.

"Mutlaka bu akşam buradayız, çadır kuracağız"

Parkta akşam çadır kuracağını söyleyen Ayfer Erdoğan, "Deprem anında evdeydik, ilk olanı da hissettik. Kısa bir zaman sonra büyük olan geldi. Hemen çıktık, ben bahçe katında oturuyorum zaten. Yaşlı ve hasta komşularımız için tedirgin oldum. Bu gece mutlaka dışarıda olmamız gerekiyor yapacak bir şey yok. Ekipmanlarım var, ekipmanları aldık buraya geldik. Mutlaka bu akşam buradayız, çadır kuracağız" şeklinde konuştu.