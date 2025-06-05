İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Vali Gül, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak şehit yakınlarıyla da sohbet etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Arefe Günü programları kapsamında Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Vali Gül, İBB Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Koramiral Mustafa Kaya ile Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette şehitleri için dua edildi ardından Vali Gül ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit yakınlarıyla da sohbet eden Vali Gül, "Her bayram olduğu gibi Arefe günlerinde vatandaşlarımız yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyorlar. Şehit aileleri de milletimizin tamamının yakını. Şehitlerimiz, şehit düşmeden önce sınırlı sayıda akrabaları var. Şehit olduktan sonra 86 milyonun tamamının babası, annesi, kardeşi, akrabası. Bizler de kamu görevlileri olarak şehrin idarecileri olarak bu akrabalarımızı, şehitlerimizi ziyaret etmek için geldik. Şehit ailelerimizden mezarı başında olanlarla bayramlaştık. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Genel
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş

Sahiplenme bahanesiyle evine alıp hepsine cinsel istismarda bulunmuş
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.