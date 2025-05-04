İstanbul Valiliği'nden Özgür Özel'in Araç İddialarına Yanıt

İstanbul Valiliği, " Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı" iddialarını yalanladı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının Atatürk Kültür Merkezi kapalı otoparkına alınmadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 Mayıs 2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak; bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir" ifadeleri kullanıldı.