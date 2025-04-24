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İstanbul'daki Depremi Hissetti: Papağan Kafesten Kurtulmaya Çalıştı

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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında kafes içinde bulunan bir papağan, depremi hissetti ve kurtulmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki depremi papağan böyle hissetti: Kafesten kurtulmaya çalıştı

İSTANBUL - İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağan depremi hissetti. Deprem boyunca kurtulmaya çalışan papağanının çırpınışları kameraya yansıdı.

İstanbul Silivri açıklarında dün 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Zeytinburnu'nda bir evde kafes içerisinde bulunan bir papağan depremi hissetti. Deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağanın çırpınışları ve kafesten kurtulmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Genel
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