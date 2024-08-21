İstanbul'da nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi
Silivri Sahili'nde nesli tükenmekte olan su samuru yeniden görüntülendi. Vatandaşlar, su samurunu telefonlarıyla görüntüleyerek bu nadir anı ölümsüzleştirdi.
İstanbul'da nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi
İSTANBUL - Silivri Sahili'nde nesli tükenmekte olan su samuru yeniden görüntülendi
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Silivri Sahili'nde bir kez daha görüntülendi. Parkköy Yalıköy Tatil Sitesi yakınlarında görülen su samuru, çevredeki tatilciler tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, su samurunu telefonlarıyla görüntüleyerek bu nadir anı ölümsüzleştirdi. Su samurunun bölgede yeniden görülmesi, hem doğaseverleri sevindirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel