İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı: Araçlar zor anlar yaşadı

Mega kent İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini iyice artırdı, bazı ilçelere lapa lap kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yoğun kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren başladı. Akşam saatlerine doğru ise kar yağışı etkisi etkisini iyice arttırdı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE ETKİLİ OLDU

Beşiktaş, Eyüpsultan, Sarıyer'de lapa lapa kar yağdı. Kar yağışının etkisini iyice artırdığı yerlerde sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı İstiklal Caddesi'nde de etkili oldu.

TRAFİK OLUMSUZ ETKİLENDİ

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı. D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.