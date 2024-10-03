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İstanbul Boğazı'nda Kuru Yük Gemileri Çarpıştı

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Üsküdar açıklarında seyir halindeki iki kuru yük gemisi çarpıştı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve çarpışma sonucu gemilerde hasar meydana geldi.

İstanbul Boğazı'nda 2 gemi böyle çarpıştı

İSTANBUL - Üsküdar açıklarında 2 kuru yük gemi çarpıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar açıklarında 2 gemi seyir halindeyken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle gemilerden birinin sarsıldığı ancak devrilmediği görüldü. Dümeni kilitlenen diğer geminin ise kıyıya sürüklenmesi dikkat çekti. İhbar üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Çarpışma nedeniyle 2 gemide de hasar oluştu. Gemilerin çarpışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul Boğazı'nda Kuru Yük Gemileri Çarpıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÜZEL - Genel
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