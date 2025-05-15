İstanbul 'Aile Yılı' için yürüdü

İstanbul 'Aile Yılı' için yürüdü
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İstanbul 'Aile Yılı' için yürüdü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Gülhane Parkı'nda "Aile Yılı Yürüyüşü" düzenlendi.

İstanbul'Aile Yılı' için yürüdü

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Gülhane Parkı'nda "Aile Yılı Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşe, İstanbul Valisi Davut Gül, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 2025 yılı "Aile Yılı" ilan edildi. Bu kapsamda, aile kurumunun önemine dikkat çekmek ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla, Uluslararası Aile Günü'nde 81 ilde eş zamanlı olarak "Aile Yılı Yürüyüşü" düzenlendi. İstanbul Gülhane Parkı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe, İstanbul Valisi Davut Gül, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Öte yandan, düzenlenen yürüyüş havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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