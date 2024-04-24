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İlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandı! Sefer gecikmeli gerçekleşti

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Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Türk Hava Yolları'nın İzmir-İstanbul uçuşunda rahatsızlandı. Ortaylı'nın kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sefer gecikmeli gerçekleşti.

Türk Hava Yolları'nın İzmir - İstanbul seferini icra eden TK2337 sefer sayılı TC-LJF kuyruk tescilli Boeing tipi yolcu uçağı, kalkış için yapılan kontrollerin tamamlanmasının ardından 21.45 sıralarında kapıdan ayrıldı.

KALKIŞTAN HEMEN ÖNCE RAHATSIZLANDI

Uçaktaki yolcular arasında yer alan Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı kalkıştan hemen önce rahatsızlandı. Durum üzerine kabin ekibi harekete geçti ve pilot kalkışı iptal edip kapıya dönme kararı aldı. Rahatsızlanan İlber Ortaylı'ya doktor tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ciddi bir bulguya rastlanmazken Ortaylı'nın tansiyon problemi nedeniyle rahatsızlandığı öğrenildi.

SEFER GECİKMELİ GERÇEKLEŞTİ

Yapılan son kontrollerde ise Ortaylı'nın uçuşa engel bir durumunun olmadığının anlaşılması üzerine uçağın kaptan pilotu kalkışı gerçekleştirdi. THY'nin İzmir-İstanbul seferi gecikmeli gerçekleşti. Son olarak İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Türk Hava Yolları İlber Ortaylı İstanbul İzmir Ulaşım Ünlüler Genel Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

konuşma tarzı çok sıkıcı hele birde onu dinlemeden önce yoğurt yemişseniz hemen uykuya dalarsınız uykusuzluk problemi çekiyorsanız onu dinlemenizde problem yok yalnız onu dinlerken araç kullanmayın uyuyabileceğinizden kazaya neden olabilirsiniz

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Alper Ersoy Kocman:

Hocamiza gecmis olsun. Allah saglik versin.

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Köfteci Jardel:

Ayaklı kütüphane gibi adam. Modern çağ münevveri. Aman dikkat edin hocamızın sıhhatine. Bir benzeri daha yok.

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