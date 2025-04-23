İHA Canlı Yayınında Deprem Anı Anbean Kaydedildi
İstanbul'da meydana gelen 3.9 deprem sonrası, İHA'nın sokaktan aktardığı canlı yayın esnasında 6.2'lik ikinci bir deprem anı görüntülendi. Deprem anındaki sallantılar ve vatandaşların sokağa çıkış anları kameraya yansıdı.
İHA canlı yayınında deprem anı kamerada
İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen 3.9 deprem sonrası sokaktan canlı görüntüleri aktardığı esnada 6.2'lik deprem anı İHA canlı yayınına yansıdı. Deprem anında yaşanan sallantı ve sonrasında vatandaşların sokağa çıktığı anlar kaydedildi.
İstanbul'da meydana gelen 3.9 deprem sonrası sokaktan yaşanan hareketliliği görüntüleri aktardığı esnada 6.2'lik deprem anı İHA canlı yayınına yansıdı. Görüntülerde deprem esnasında meydana gelen sallantı ve sonrasında vatandaşların sokağa çıktığı anlar kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Genel