Hilvan'da oy sayma işlemi başladı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, YSK tarafından yenilenen yerel seçimlerin oy sayımı başladı. İlçede 125 sandıkta oy kullanıldı ve 27 bin 686 seçmen bulunuyor.
Hilvan'da oy sayma işlemi başladı
ŞANLIURFA - YSK tarafından 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayım başladı.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Biri seyyar olmak üzere 125 sandıkta oy kullanıldı. Toplam 27 bin 686 seçmenin olduğu ilçede iki mahallede muhtarlık seçimleri de yenilendi. Saatler 17.00'ı gösterdikten sonra oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıktaki zarflar açan görevliler, oy sayımına başladı.