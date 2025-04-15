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Hendek'te Bahçesinde Karaca Gören Kadın Şaşırdı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kadın, bahçesinde dolaşan karacayı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlçenin merkezine inerek sokaklarda koşturan karaca, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bahçesindeki karacayı görünce hayrete düştü

İlçe merkezinde başıboş gezen karaca bu kez farklı bir noktada görüntülendi

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün sabah saatlerinde ilçe merkezine inerek cadde üzerinde koşan ve güvenlik kamerasına yansıyan karaca bu kez ilçenin farklı bir noktasında görüntülendi.

Dün sabah saatlerinde Hendek ilçesi Osman Yılmaz Caddesi üzerine inen karaca bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Yiyecek ararken ilçe merkezine indiği düşünülen karaca bir süre kaldırımda koştuktan sonra gözden kaybolmuştu. Aynı karaca bu kez ise Mahmutbey Mahallesi 1065 Sokak üzerinde yaşayan Sevim Yeğin'in evinin bahçesinde görüldü. Tekrar farklı bir güvenlik kameralarına yansıyan karacayı evinin bahçesinde gören Sevim Yeğin, "Sabah bir sesle uyandım, bahçede karaca dolaşıyordu. Sonrasında tellerden atladı gitti. Daha öncesinde böyle bir şey hiç görmemiştim, ilk defa görüyorum şaşırdım tabi" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - Genel
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