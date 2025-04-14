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Hendek İlçesinde Caddeye İnerek Koşan Karaca Kameralara Yansıdı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde sabah saatlerinde caddeye inen bir karaca, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yiyecek arayışı içinde olduğu düşünülen karaca, bir süre kaldırımda koşarak görüntülendi.

İlçe merkezine inen karaca güvenlik kamerasında

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesi merkezine inerek cadde üzerinde koşan karaca güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sabah saatlerinde Hendek ilçesi Osman Yılmaz Caddesi üzerine inen karaca bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Yiyecek ararken ilçe merkezine indiği düşünülen karaca bir süre kaldırımda koştuktan sonra gözden kayboldu. Karacanın cadde üzerinde koştuğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - Genel
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