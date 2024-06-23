Güzelhisar Kalesi'nin varisleri yayla şenliğinde bir araya geldi

GÜMÜŞHANE - Trabzon'da bulunan Güzelhisar Kalesi'nin varisi Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları, Gümüşhane'de yayla şenliğinde bir araya geldi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Soğuksu Yaylası'nda 1737-1745, yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Trabzon Valiliği görevini üstlenen Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları tarafından yayla şenliği düzenlendi. Trabzon'da 13'üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen tarihi Güzelhisar Kalesi'nin de içinde yer aldığı arazinin varisleri olan sülale mensupları, Üçüncüoğlu Beyliği döneminde yapılan ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yayla şenliği etkinliğini tekrar hayata geçirerek, Üçüncüoğlu sülalesinin geleneklerine tekrar hayat verdi. 1967 yılında Üçüncüoğlu sülalesini tekrar bir araya getirmek için çalışmalara başladığını ve son gelinen duruma kendisinin bile inanamadığını söyleyen araştırmacı-yazar Adnan Güngör Üçüncüoğlu, Güzelhisar Kalesi'nin mülkiyetini almak için açtıkları davada da sona gelindiğini açıkladı. Şenliğe katılan yaklaşık 500 kişi, sahneye çıkan sanatçıların müzikleri ve horonlar eşliğinde doyasıya eğlendi.

"Trabzonlular ne yapacağımı bilseler kaleyi bana hemen verirler"

Adnan Güngör Üçüncüoğlu, "1967 yılından beri kendi sülalemi toparlamak için, nereden geldiğini bulmak için İstanbul'da 3 sene kaldım. Orada bu işlere başladım, 55 sene sonra da bu hale geldi. Bu konuda 5 tane kitap yazdım sülalem hakkında. Son kitabımda çıktı onu da dağıttım burada. Bundan 25 sene önce dernek kurmak için 7 tane Üçüncüoğlu'nu bir araya getiremiyorken bugün 3 binin üzerinde akrabamızı bir araya getirdim. Bu tabloyu görünce ağlamak istedim mutluluktan. Avrupa'dan, Asya'dan akrabalarımızı bir araya getirmek o kadar kolay bir durum değil. Biz Osmanlı torunuyuz, Ömer Paşa Trabzon Valisi olduğu zaman buralar onundu. Bu şenlikleri o başlatmıştı, o zamanlar bu şenliklerde yayla beyliği kavramı vardı bu beyliği alabilmek için de 200-250 koyun veriyorlardı. Biz de burada yayla beyimizi bir kadından seçtik. Ganita Kalesi ile ilgili de son iki davamız kaldı, onları da alacağız. Hak bizim, tapu bizim en az 300 sene önce alındı orası. Ben o kaleyi Trabzon'un halkına açacağım, bilseler ne yapacağımı bana bugün verirler. Bu işin buraya kadar gelebileceğini kim bilirdi ki" dedi.

Üçüncüoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 500 bin TL'lik bağışta bulunarak şenlik beyi seçilen Şengül Çağlayan, "Bu şenlik gurur verici, mutluluk verici. Üçüncüoğlu sülalesine mensup olmak çok gurur verici bir durum. Ben de burada şenlik ağası seçildim, çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.