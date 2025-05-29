Gümüşhane'de Şehir Merkezine İnen Ayı Görüntülendi
Gümüşhane'de şehir merkezine inen bir ayı, hastane yolunda görüntülendi. Sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ayı, ormanlık alana doğru kaçarken, bu durum bölgedeki ayı ihbarlarının artmasına neden oldu.
Gümüşhane'de şehir merkezine inen ayı görüntülendi
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de şehir merkezine inen bir ayı, hastane yolunda görüntülendi.
Gece saatlerinde Gümüşhane Devlet Hastanesi yolu üzerinde görülen ve otomobilden kaçan ayı, sürücü Ahmet Oltan Tokmak tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayının hastane yolundan ormanlık alana doğru kaçtığı görüldü.
Öte yandan, ayının şehir merkezindeki hastaneye kadar yaklaşması tedirginliğe yol açarken, son günlerde Gümüşhane'de artan ayı ihbarları da dikkat çekiyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - Genel