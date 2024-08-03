Gümüşhane'de İsmail Haniye için yürüyüş düzenlendi

Gümüşhane'de İsmail Haniye için yürüyüş düzenlendi
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Gümüşhane'de İsmail Haniye için yürüyüş düzenlendi
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Gümüşhane'de sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yürüyüşte 500'ü aşkın kişi Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için yürüdü.

Gümüşhane'de yüzlerce kişi Haniye için yürüdü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yürüyüşte 500'ü aşkın kişi Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için yürüdü.

Gümüşhane Tarım İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesini protesto etmek ve Filistin'e destek için yürüyen kalabalık ellerinde 'Katil İsrail Filistin'den defol', 'Katil ABD Ortadoğu'dan Defol' yazılı pankartlarla sloganlar atarak Fatih Parkı'na kadar yürüdü. Fatih Parkı'nda bulunan dev ekranda İsmail Haniye'ye ait görüntüler yayınlandı, Kuran-ı Kerim okundu.

Gümüşhane STK'ları Platformu adına basın açıklamasını okuyan Ergin Aslan, "Bugün burada Şehid İsmail Heniye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip, tarihin en büyük imtihanını veren Gazze'li kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş üç milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar Faşist ABD'nin Siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor" dedi.

Konuşmanın ardından Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün tarafından okunan duaların ardından kalabalık dağıldı.

(UA-RE-ÖS-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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