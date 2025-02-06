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6 Şubat depreminde torunlarını kaybeden kadının yaktığı ağıt yürekleri dağladı

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Hatay'da 6 Şubat depreminde gelini ve 3 torununu kaybeden Atrak Kaleş'in felaketin 2. yıl dönümünde mezar başında yaktığı ağıt yürekleri yaktı. Kaleş mezar başında "1 yıllık apartman değildi, 3 saniye de çöker mi?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Hatay'da 6 Şubat depreminde gelini ve 3 torununu kaybeden Atrak Kaleş'in "1 yıllık apartman değildi, 3 saniye de çöker mi?" sözleri yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Nurşen Kaleş çocukları Fatih (18), Enes ve Melek Kaleş depremin ilk saniyelerinde oturdukları apartmanın çökmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

AĞIDI YÜREKLERİ YAKTI

Depremin ikinci yıl dönümünde Atrak Kaleş (65), gelini ve 3 torunun "Narlıca Deprem Şehitleri" mezarlığındaki kabirlerini ziyaret etti. Atrak Kaleş'in torunlarının ve gelinin mezar taşlarını elleriyle okşayıp yaktığı ağıt yürekleri yaktı. Atrak Kaleş, mezar başında "Acımız çok büyük dinmiyor. Yeni bina yapılmıştı. 1 yıllık bina, 3 saniye de çöker mi? Çöktü, 7 gün enkazın altında kaldılar. 7 günün sonunda çıkarttılar. Allah kimsenin başına vermesin, rabbim bize sabır versin. Bir gün gözyaşlarım dinmedi, hep aklımızda" sözlerini sarf etti.

6 Şubat depreminde torunlarını kaybeden kadının yaktığı ağıt yürekleri dağladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Genel
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