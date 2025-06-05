Gaziantep'te mezarlıklar ve şehitlikler Arefe günü doldu taştı

Gaziantep'te mezarlıklar ve şehitlikler Arefe günü doldu taştı
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Gaziantep'te mezarlıklar ve şehitlikler Arefe günü doldu taştı Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda ve şehitliklerde yoğunluk oluştu.

Gaziantep'te mezarlıklar ve şehitlikler Arefe günü doldu taştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda ve şehitliklerde yoğunluk oluştu. Arefe günü yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar ve şehit aileleri duygusal anlar yaşadı.

İslam aleminin yarın idrak edeceği Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'te Arefe günü vatandaşlar mezarlıklara ve şehitliklere akın etti. Şehitlik Mezarlığına gelen aileler, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Bazı vatandaşlar, mezar başında gözyaşlarına hakim olamazken, bazı aileler çocuklarıyla birlikte mezarlığa geldi. Mezarların etrafında temizlik yapan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri şekerleri ise çocuklara dağıttı. Ziyaretler sırasında mezarlık çevresinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

"Ne mutlu biz şehit babası olduk"

Şehit Halil İbrahim Çetinkaya'nın babası Mehmet Çetinkaya, bayramların buruk geçtiğini ifade ederek, "Bayramlar hüzünlü geçiyor. Vatan sağ olsun. Ne mutlu bize, şehit babası olduk. Biz oğlumuzun her zaman yanına gelip ziyaret ediyoruz. Bayramda da onunla olacağız" dedi.

"6 yıl önce benim bayramım bitti"

Bayramların 6 yıldır buruk geçtiğini söyleyen şehit Ahmet Sinan Demircan'nın annesi Emel Erkara, "6 yıl önce oğlum şehit oldu. Benim bayramım, düğünüm, her şeyimi o gün bitti. Ben oğlumu ziyarete her zaman geliyorum. Ben oğlumla yalnız yaşıyordum. Her bayram buraya gelip onunla geçiriyorum bayramımı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - Genel
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