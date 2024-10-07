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Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı Yansıtıldı

Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı Yansıtıldı
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İstanbul Galata Kulesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrağı ile aydınlatıldı. Etkinlik, vatandaşlardan ve turistlerden büyük ilgi gördü.

Filistin Bayrağı, Galata Kulesi'ne yansıtıldı

İSTANBUL - İsrail'in Gazze'ye yönelik bir yıldır devam eden saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı.

İstanbul'un tarihi yapılarından olan ve sık sık farklı temalarla aydınlatılan Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Filistin'e destek olmak ve İsrail'in bir yıldır devam eden saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrağı ile aydınlatıldı.

Yapılan aydınlatma gösterisi, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgi gördü. Birçok kişi bu anlamlı etkinliği sosyal medya hesaplarından paylaşarak geniş bir etkileşim sağladı.

Etkinlikle ilgili konuşan Ayberk Yüksel, "Filistinli kardeşlerimize yapılanları kınıyoruz. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok üzgünüz, inşallah İslam dünyası da bu yaşananlara en iyi şekilde cevap verir. Bu, hatırlamak için güzel bir yöntem," dedi.

Bir diğer kişi Hidayet Koçak ise, "Biz elimizden geldiğince İsrail'i boykot ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Üzülme, sessiz kalmayacağız. Kesinlikle Filistinli kardeşlerimizin acısına ortak olmaya çalışıyoruz. Daha fazla ne yapılabilir bilmiyorum ama elimizden geleni yapıyoruz. Acıları acımızdır," ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - Genel
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