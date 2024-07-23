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Fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybeden şahıs refleksi sayesinde ölümden kurtuldu

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Artvin'de fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybeden bir kişi, düştüğü terasın tuvaletin penceresine tutunarak hayatta kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç, olayı refleksi sayesinde atlatmış oldu.

Fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybedince refleksi sayesinde ölümden kurtuldu

ARTVİN - Artvin'de dün gece fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybedip düşen şahıs çıktığı terasın tuvaletin penceresine tutunarak hayatta kaldı. Yardımına ise itfaiye ekipler yetişti.

Olay saat 02.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane caddesinde bulunan teras üzerinde Artvin manzarası ile fotoğraf çekmek isteyen G.Ö. dengesini kaybederek düştü. Bu sırada G.Ö. alt kattaki tuvaletin penceresine tutundu. Metrelerce yükseklikte kurtarılmayı bekleyen 23 yaşındaki genci gören ve olaya ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, genci tuvaletin camından çekmeye çalıştı. Tuvalet camının küçük olmasından dolayı camdan sığamayan G.Ö.'yü olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kurtardı.

Fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybeden şahıs refleksi sayesinde ölümden kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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