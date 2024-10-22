Üye Girişi
Haberler

Elebaşı Gülen'in gömüleceği yer belli oldu! İşte cenaze namazını kıldıracak hain

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak. Cenaze namazını terörist Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım kıldıracak.

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in tartışmalara konu olan cenazesi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; cenazenin ne zaman olacağı, kimlerin katılacağı, nereye gömüleceği ve cenaze namazını kimin kıldıracağı ile ilgili örgüt içindeki anlaşmazlıklar, örgüt yönetimindeki isimlerin baskıları ile ortaya çıktı.

KAMPIN İÇERİSİNE GÖMÜLECEK

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen'in cenazesi perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak. Gülen, kamp içinde yer alan ve daha önce kendi "işaret ettiği" yere gömülecek. Cenaze namazını FETÖ elebaşı Gülen'in ev arkadaşı Suat Yıldırım kıldıracak.

ÜST DÜZEY ÖRGÜT MENSUPLARI ABD'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensupları ABD'ye doğru yola çıktı. Gülen'in aile üyeleri cenazeye bir arada katılarak sözde birlik mesajı verecek. Örgüt, Gülen'in son anlarını da daha sonra yazılı bir şekilde paylaşacak.

"YAZILI MİRAS BIRAKTI"

Ayrıca teröristbaşı Gülen'in rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırıldığı, örgütün diğer üyelerinden saklandı. Terörist Gülen'in yazılı bir miras bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşulan bilgiler arasında.

Elebaşı Gülen'in gömüleceği yer belli oldu! İşte cenaze namazını kıldıracak hain
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - Genel

Uluslararası İlişkiler Suat Yıldırım Politika Cinayet Genel Dünya Terör

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum
Destici'den Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz

Küçük ortak başkaldırdı
500

Yorumlar (10)

MGk:

Ne demişti Kadir Hoca vatan toprağında ölmek de buraya gömülmek de ona nasip olmayacak....

164
13
yanıtYanıtla
Netherill:

evet şimdi münker ve nekir ne soracaklar buna? eyvah eyvah :D ateşi bol olur inşallah.

109
14
yanıtYanıtla
Mapo 77:

uzerine beton doksunler hortlayipta basimaza bela olmasin

60
9
yanıtYanıtla
VATANDAŞ:

Apo dan beter mi bu şahıs. Apo meclis de konuşsun diyor şuur yoksulları

26
10
yanıtYanıtla
bbb yildiz:

imam da bulamamışlar arkadaşı kıldırıyor

26
8
yanıtYanıtla
bir vatandaş:

hazır hepsi ordayken manyağın biri gelse de temizlese keşke

18
2
yanıtYanıtla
koray hüseyin kılıç:

bu yıllar önce muhterem hocam evine yuvana dön diye çağırdıkları değilmi

11
6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victor Osimhen dünyanın en iyi futbolcusu ödülü için nasıl oy verilir ( IFFHS )? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan serbest bırakılacak mı? Galatasaray Elfsborg maçı neden 17.30 da oynanıyor? HMGS ne zaman açıklanacak 2024? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda 22 Ekim 2024? Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan sınıf arkadaşı mı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar kimdir? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum PORSCHE TAYCAN kazananlar isim listesi TAM LİSTE nerede, hangi gazetelerde yayınlanacak? Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.