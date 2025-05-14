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Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da Ayine Katıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'da Ayine Katıldı
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da düzenlenen ayinde, Papaz Panayot Malliaris'in papazlığa terfisini kutladı. Ayin sırasında İncil okumaları yapıldı ve yeni papaza giysi giydirildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da ayine katıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Panayot Malliaris'in papazlığa terfi edilmesi sebebiyle düzenlenen ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos katıldı.

Papaz yardımcılığı görevinde bulunan Panayot Malliaris'in papazlığa terfisi için Gökçeada Dereköy'de bulunan Aya Marina Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetti. Düzenen ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra çok sayıda despot ve papaz katıldı. İncil'den bölümler okunurken ziyaretçiler mum yakarak dua etti. Malliaris'a yeni görevinde kullanacağı giysi Metropolit Sykis tarafından giydirildi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, yaptığı konuşmada Papaz Panayot Malliaris'a iyi dileklerde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ayinin ardından katılımcılar yemeğe katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VURAL BOZOK - Genel
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