Fatih'te Kontrolsüz Taşınma Kamerada: Eşyalar Pencereden Atıldı

Fatih'te Kontrolsüz Taşınma Kamerada: Eşyalar Pencereden Atıldı
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İstanbul'un Fatih ilçesinde, 3. kattaki evini taşıyan bir kişi, eşyalarını pencereden sokağa fırlattı. Güvenlik önlemi almadan yapılan bu tehlikeli taşınma, çevredeki vatandaşlar için büyük risk oluşturdu.

Fatih'te "kontrolsüz taşınma" kamerada: Eşyalarını 3. katın penceresinden böyle attı

İSTANBUL - Fatih'te 3. kattaki evini boşaltmaya çalışan kişi, eşyalarını kontrolsüz bir şekilde pencereden sokağa attı. Kaldırıma düşen eşyalar yola savrulurken, tehlikeli taşınma kameraya yansıdı.

Olay, Fatih Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir kişi evini boşaltmak için tehlikeli yola başvurdu. Camdan sarkan kişi, 3. kattaki evinin eşyalarını pencereden aşağı atmaya başladı. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan bu işlem sırasında eşyalar, yola doğru savruldu. Yüksekten atılan eşyalar gürültüyle yere çakıldı. Eşyalar, yolda yürüyen vatandaşların bir adın ötesine düştü. Kazaya davetiye çıkaran taşınma kameraya böyle yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Genel
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