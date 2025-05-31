Fahrettin Altun: Filistin, Suriye Gibi Özgürleşecek

Fahrettin Altun: Filistin, Suriye Gibi Özgürleşecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Filistin İçin Sessiz Kalma' programında, Filistin'in özgürleşeceğini belirterek Suriye'deki deneyimlerin önemine vurgu yaptı. Altun, İsrail'in sorununun doğru şekilde tanımlanması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun : "Suriye nasıl özgürleştiyse Allah'ın izniyle Filistin'de öyle özgürleşecek"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye Basın Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen ' Filistin İçin Sessiz Kalma' ortak canlı yayın programına katıldı. Programda konuşan Altun, "Suriye nasıl özgürleştiyse Allah'ın izniyle Filistin'de öyle özgürleşecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen ' Filistin İçin Sessiz Kalma' ortak canlı yayın programına katıldı. Türkiye Basın Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen programda Altun, Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin konuştu.

"Biz Filistin sorunu diyoruz uluslararası literatürde fakat ısrarla itiraz ediyorum ve sorunun adını doğru koyalım diyorum. Sorun İsrail sorunu"

Dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşandığını söyleyen Altun, "Çok büyük bir insanlık suçu işleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünden çok tarihi bir soru sordu, İsrail'in sınırları neresidir dedi ve haritayı gösterdi. Biz Filistin sorunu diyoruz uluslararası literatürde, siyaset bilimi literatüründe Filistin sorunu diye geçiyor bu sorun fakat ısrarla itiraz ediyorum ve sorunun adını doğru koyalım diyorum. Sorun İsrail sorunu. İsrail, sorununun gerçekten görünmez kılınması için elinden geleni yaptı ve bu haliyle baktığımızda ne yazık ki 7 Ekim 2023'den sonra yaşanan bu büyük insanlık suçlarının arkasında yıllar yılı bu anlattığımız uzun tarihsel süreç içerisinde İsrail'e göz yuman bu uluslararası batılı sistemin aymazlığı var. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın 'one minute' çıkışı insanlık adına gerçekten tarihe geçen çok asil ve bir o kadar da kıymetli stratejik bir girişimdir"

Bütün bölge ülkelerince, uluslararası bir koalisyonca çok güçlü bir şekilde ve bir an önce barışın ve ateşkesin sağlanarak bölgeyi ayağa kaldırması gerektiğini vurgulayan Altun, "Somut olarak taleplerimiz var, gayretlerimiz var ve bu taleplerin gayretlerin başında her şeyden önce bir an önce kalıcı ateşkesi sağlamak var. Bizim için bir stratejik yaklaşım değil bu, bizim için her şeyden önce insan. İnsani ve İslami duruşumuzun doğrudan yansıması olan bir yaklaşım. Cumhurbaşkanımızın 'one minute' çıkışı insanlık adına gerçekten tarihe geçen çok asil ve bir o kadar da kıymetli stratejik bir girişimdir. İsrail MİT'i yıkılmıştır. Uluslararası alanda, batılı ya da batı dışı pek çok siyasetçi İsrail'e laf etmenin, İsrail'e karşı durmanın çok ağır maliyetleri olacağını varsayım ses etmemekten yana bir taktik içerisinde olurken Cumhurbaşkanımız masaya yumruğunu vurmuştur" ifadelerini kullandı.

"Suriye nasıl özgürleştiyse Allah'ın izniyle Filistin'de öyle özgürleşecek"

Suriye'deki tablonun ve tecrübenin hem kendilerine hem de bütün insanlığa çok ciddi bir veri verdiğini söyleyen Altun, "Suriye nasıl özgürleştiyse Allah'ın izniyle Filistin'de öyle özgürleşecek. Nasıl ki Halep, Şam özgürleştiyse Kudüs de özgürleşecek, Gazze de Batı Şeria da özgürleşecek. Bütün mazlum Filistin halkı inşallah özgürlüğüne kavuşacak. Nasıl ki Suriyeli kardeşlerimiz bu mücadeleyi verdiler ve karşılığını aldılarsa onlar da karşılığını alacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - Genel
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