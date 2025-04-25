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Esenler'de Kadınlardan Depremzedelere Gözleme İkramı

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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Esenler'de bir grup kadın, evlerine girmekte endişe eden vatandaşlara sokakta gözleme hazırladı. Bu yürekleri ısıtan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Esenler'de yürekleri ısıtan kare: Kadınlar depremin ardından dışarıda kalanlara gözleme yaptı

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Esenler'de bir grup kadın, evlerine girmekte endişe eden vatandaşlara gözleme yaptı. Yürekleri ısıtan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar geceyi açık alanlarda ve kurdukları çadırlarda geçirdi. Esenler'de paniğe neden olan deprem nedeniyle vatandaşlar evleri girmekte endişe etti. Bir grup kadın, sokak üzerine kurdukları alanda evlerine giremeyen vatandaşlara gözleme yaptı. Yürekleri ısıtan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK UĞUR - Genel
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