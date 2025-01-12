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Erciyes Kayak Merkezi Hafta Sonunda Yoğun İlgi Gördü

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Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu hem yerli hem yabancı turistlerin akınına uğradı. Kayak ve snowboard keyfi yaşayan misafirler, tesisin hizmet kalitesinden memnun kaldıklarını dile getirdiler.

Erciyes hafta sonu yine ilgi odağı oldu

KAYSERİ - Türkiye'nin kış turizminde önemli tesislerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kışın ve karın keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı misafirler Erciyes'te kayak keyfi yaşıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinden Erciyes'e gelen 28 yaşındaki Muhammed Salih Aykanat, "Erciyes hem pist açısından güzel hem de bize yakınlık açısından en yakın kayak merkezi. Ben bu sene ilk kez snowboard yapmaya başladım. Pistin yeterlilik durumunu da şu an gördüm ve gayet yeterli. Vatandaşlarımıza kesinlikle burayı öneririm. Şu an zaten hava mükemmel. Sıcaklık da çok güzel. Çıkın çıkın gelin" dedi.

Yine Tarsus'tan gelen Hüseyin Altuntaş da, "Erciyes çok güzel bir yer. Çok memnun kaldık buradan. Hizmette de on numara bir yer. Tesisler var zaten, otellerimiz de var. Güzel bir mekan" ifadelerini kullandı.

Kırşehir'den gelen Gizem Kaya ise, "Burası eğlenceli. Arkadaşlarımızla beraber kaydık, vakit geçirdik. Dolu dolu zaman geçirdik. Hizmetlerde de kızakları aldık. Satışlar olsun ilgi ve alaka olsun gayet iyidi. Vatandaşlarımıza da çıkın çıkın gelin demek isterim. Burada fiyatlar öğrencilere göre biraz pahalı olabilir ama ekonomik düzeyde gayet normal" dedi.

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Erciyes Kayak Merkezi Hafta Sonunda Yoğun İlgi Gördü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Genel
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