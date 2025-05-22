Engelliler Haftası Etkinliklerle Kutlandı

Engelliler Haftası Etkinliklerle Kutlandı
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Diyarbakır'da Engelliler Haftası, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle neşeyle kutlandı. Engelli bireyler türküler söyledi, şiirler okudu ve halk oyunları gösterisi ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Engelliler Haftasını düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler bireyler türküler söyledi, şiirler okudu ve halk oyunları gösterisinde bulundu. Katılımcılarında alkışlarla eşlik ettiği gösteriler yoğun ilgi gördü. Keyifli zaman geçiren engelli bireyler programın tadını çıkardı.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Polat, etkinliğin engelli bireylerin topluma katılımı açısından ilham verici olmasını dilediğini belirterek, "Başta özel bireylerimiz olmak üzere bu programın yapılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerimizin sosyal hayatta daha aktif yer alabilmesi, hak ettikleri yaşam koşullarına erişebilmeleri için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Genel
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