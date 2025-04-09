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Emniyet Teşkilatı'nın 180. Yılı Beyoğlu'nda Coşkuyla Kutlandı

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Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı ve Polis Haftası sebebiyle Beyoğlu'nda Galata Kulesi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yapılan sinevizyon gösterisi ve polis ekiplerinin katılımı vatandaşların ilgisini çekti.

Emniyet Teşkilatı'nın 180. yılı Beyoğlu'nda kutlandı

Polis Haftası Galata Kulesi'ne yansıtıldı

İSTANBUL - Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı ve Polis Haftası sebebiyle Galata'da etkinlik gerçekleştirildi. Galata Kulesi'ne Polis Haftası sebebiyle hazırlanan görseller yansıtıldı.

Eminyet Teşkilatı'nın 180. yılını kutladığı Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Beyoğlu'nda bir gösteri düzenlendi. Tarihi Galata Kulesine Polis Teşkilatı'nın hizmetlerinin anlatıldığı bir klip yansıtıldı. Sinevizyon gösterisi yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti, etkinliğe Atlı Polisler, Polis Özel Harekat, Toplum Destekli Polis ekipleri ve Trafik Denetleme ekipleri gibi pek çok birim de katıldı. Vatandaşlar polislerle hatıra fotoğrafı çekerek, Polis Haftası'nı kutladı.

Sinevizyon gösterisinin ardından etkinliğe İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Yıldız, Galata Kulesi'nde emniyet ekipleriyle fotoğraf çektirdi. Vatandaşlara etkinliğe katıldıkları için teşekkürlerini ileten Yıldız, çocuklara da hediyeler verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - Genel
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