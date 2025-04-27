Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

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Elazığ'da 4.9 Büyüklüğündeki Depremde Düğünde Panik

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Elazığ Sivrice'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, bir düğün salonunda paniğe yol açtı. Deprem sırasında korkan bir kadın bayıldı ve ilk müdahale diğer vatandaşlar tarafından yapıldı.

Elazığ Sivrice 4.9 depreminde düğünde bir kadın bayıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden korkan bir kadın, bayıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kentte paniğe neden oldu. Deprem birlikte birçok vatandaş dışarı çıktı. Bir düğün salonunda düzenlenen konserde depreme yakalanan ve korkan bir kadın ise bayıldı. İlk müdahale ise salondaki vatandaşlardan geldi. Vatandaşların yardımı ile kendine gelen kadın sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - Genel
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