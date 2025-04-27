Elazığ'da 4.9 Büyüklüğündeki Depremde Düğünde Panik

Elazığ Sivrice 4.9 depreminde düğünde bir kadın bayıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden korkan bir kadın, bayıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kentte paniğe neden oldu. Deprem birlikte birçok vatandaş dışarı çıktı. Bir düğün salonunda düzenlenen konserde depreme yakalanan ve korkan bir kadın ise bayıldı. İlk müdahale ise salondaki vatandaşlardan geldi. Vatandaşların yardımı ile kendine gelen kadın sakinleştirilmeye çalışıldı.