Scooter ile işe giden Ecem Sultan Çamlı'nın ölümüne sebep olan tır şoförüne 6 yıl hapis talebi

İSTANBUL - Pendik'te scooter ile işe giderken tır çarpması sonucu hayatını kaybeden Ecem Sultan Çamlı'nın ölümüne ilişkin davada sanık Hasan Furkan Çolak'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanığın celse arasında tahliye edildiği belirtilirken dosyaya giren yeni raporda ise olayda sanığın asli, maktul Ecem Sultan Çamlı'nın ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 6 yıla kadar hapsini istedi.

Pendik'te 6 Kasım 2024 tarihinde scooter ile cadde üzerinde ilerleyen mühendis Ecem Sultan Çamlı'yı (28), kullandığı TIR ile yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra altına alıp ölümüne neden olan tır sürücüsü Hasan Furkan Çolak'ın, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Hasan Furkan Çolak katılmazken, taraf avukatları ve müşteki baba Mahmut Çamlı salonda hazır bulundu.

Celse arasında tahliye kararı

İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Hasan Furkan Çolak'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin verilen karara, celse arasında sanık avukatının yaptığı itiraz üzerine İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca sanığın tahliyesine karar verildiği belirtildi. Mahkeme, müşteki avukatı tarafından dosyaya sunulan olay anına ilişkin görüntülerin bilirkişiye gönderilerek çözümünün yapıldığı raporun da dava dosyasına girdiğini belirtti. Raporda sanığın asli kusurlu, maktul Ecem Sultan Çamlı'nın ise tali kusurlu olduğu kaydedildi.

"Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi gerekir"

Duruşmada söz alan müşteki baba Mahmut Çamlı, "Tanığın ifadesinde de anlaşıldığı gibi kazanın tüm sebebi sanık sürücünün agresif sürüşüdür. Bu nedenle 'olası kastla öldürme' suçundan yargılanmasının yapılarak dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi gerekir. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mütalaada sanığa 6 yıla kadar hapis istemi

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Hasan Furkan Çolak'ın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

"Davanın bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz"

Duruşma sonrasında açıklama yapan baba Mahmut Çamlı, "Bugün biz aslında kararı bekliyorduk fakat karşı tarafın avukatı sebebiyle mahkeme 18 Haziran'a uzadı. Uzadığı süre bizi üzüyor. Bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Süreci yaşarken de süreç içerisinde gelişen olaylar bizi yıprattı. Biz özellikle otopsi raporunu incelediğimizde çok zor bir hafta geçirdik. Bu işin yapılış esasları yapılması gerektiği gibi yapılıyor ama bizler normal yaşantısına devam eden insanlar olarak bunları her gün yaşamadığımız için zorlanıyoruz. Ecem sadece bizim çocuğumuz değil; ülkesine ve vatanına hizmet etmek için kendini yetiştirmiş bu ülkenin bir evladıydı. Allah kimsenin başına vermesin. Kolay kabullenilebilir bir durum değil. Bu süreçte birçok talebimiz oldu, bazıları kabul edildi bazıları reddedildi. Bu hukuksal bir süreç, mahkemenin bugün karar vereceğini umuyorduk. Bir sonraki duruşmada sayın hakim büyük ihtimalle kararını açıklayacaktır" dedi.