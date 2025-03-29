Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı

Mansur Yavaş, Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı

Dron Destekli Trafik Denetimleri Sıklaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 'Yolun sonu bayram olsun' sloganıyla yapılan dron destekli trafik denetimleri, sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulunuyor. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu denetimlerle halkın can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Dron destekli 'Yolun sonu bayram olsun' denetimleri sıklaştı

Şoförler ve yolcular uyarıldı

BURSA - Bursa İstanbul yolu üzerinde bulunan Gemlik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yol denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 'Yolun sonu bayram olsun' sloganıyla sıklaştırılan denetimlerde, otobüslerdeki vatandaşlar da bilgilendirildi.

Yapılan denetimlerle sürücülere, trafik kurallarına uyma, hız limitlerine riayet etme ve emniyet kemeri takma gibi hatırlatmalar yapıldı. Dron destekli denetimlerde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak hedefiyle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceklerini belirtti. Denetimlerin, sürücüler tarafından daha dikkatli ve sorumlu bir şekilde seyahat edilmesini sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.