Dron Destekli Trafik Denetimleri Sıklaştı
Bursa'da 'Yolun sonu bayram olsun' sloganıyla yapılan dron destekli trafik denetimleri, sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulunuyor. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu denetimlerle halkın can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.
Dron destekli 'Yolun sonu bayram olsun' denetimleri sıklaştı
Şoförler ve yolcular uyarıldı
BURSA - Bursa İstanbul yolu üzerinde bulunan Gemlik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yol denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 'Yolun sonu bayram olsun' sloganıyla sıklaştırılan denetimlerde, otobüslerdeki vatandaşlar da bilgilendirildi.
Yapılan denetimlerle sürücülere, trafik kurallarına uyma, hız limitlerine riayet etme ve emniyet kemeri takma gibi hatırlatmalar yapıldı. Dron destekli denetimlerde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak hedefiyle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceklerini belirtti. Denetimlerin, sürücüler tarafından daha dikkatli ve sorumlu bir şekilde seyahat edilmesini sağlamayı amaçladığı ifade edildi.