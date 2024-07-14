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Diyarbakır'da yılanların dansı böyle görüntülendi

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir birine dolanan yılanların dansı cep telefonuyla görüntülendi. Çınar ilçesi Yuvacık köyü mevkisinde bir vatandaş, yol kenarında iki yılan gördü. Vatandaş, 1 metreyi aşan yılların bir birine dolanarak dans ettiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Diyarbakır'da yılanların dansı böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir birine dolanan yılanların dansı cep telefonuyla görüntüledi.

Çınar ilçesi Yuvacık köyü mevkisinde bir vatandaş, yol kenarında iki yılan gördü. Vatandaş, 1 metreyi aşan yılların bir birine dolanarak dans ettiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Diyarbakır'da yılanların dansı böyle görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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