Diyarbakır'da yılanların dansı böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir birine dolanan yılanların dansı cep telefonuyla görüntüledi.

Çınar ilçesi Yuvacık köyü mevkisinde bir vatandaş, yol kenarında iki yılan gördü. Vatandaş, 1 metreyi aşan yılların bir birine dolanarak dans ettiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.