Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor: Annelerin Umudu Barış

Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor: Annelerin Umudu Barış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler, çocuklarının geri dönmesi için umutlu bir şekilde barış çağrısında bulunuyor. 11 yıldır kayıp olan çocuklarını arayan aileler, acılarını ve özlemlerini dile getirerek, savaştan zarar görmemeleri için barışın sağlanmasını istiyor.

Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan anne: "İnşallah barış olur, çocuklar eve döner"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Oğlu için eyleme katılan Bedriye Uslu, "İnşallah barış olur, çocuklar eve döner. Biz de o mutlu günü burada bekliyoruz" dedi.

3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, kızının 11 yıl önce İstanbul Pendik'ten kandırılıp kaçırıldığını öne sürdü. Hayat ve geleceklerinin ellerinden alındığını ifade eden Mutlu, "Kim bu barışa el atmışsa Allah bin kere razı olsun. Ceylan'ımı bekliyorum ama bilmiyorum bir anne olarak benim kızım yaşıyor mu yaşamıyor mu? Çok tedirginim. Kardeşim uzmanlık (uzman çavuş) görevi yapıyor. Acılı bir anne, abla olarak kardeşime diyordum, 'Sakın sınıra gitme. Bari senin kurşunun kızıma gitmesin.' Bunu bir anne ve bir abla olarak söylemek hiç kolay değil" şeklinde konuştu.

Mahmut Uslu'nun annesi Bedriye Uslu ise, her sabah evladına kavuşma umuduyla çadırın yolunu tuttuğunu söyledi. Uslu, "Mahmut'tan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim, oğlum için her zaman geleceğim. İnşallah barış olur, çocuklar eve döner. Biz de o mutlu günü burada bekliyoruz. Bir oğlum kandırılıp dağa, taşa mahkum edildi. Kalemi elinden alındı, silah verildi. İki tane kardeşi askere gitti. Her zaman acaba karşı karşıya gelirler mi diye düşünüyordum. Ne askerimize, ne polisimize ne de bizim çocuklarımıza zarar gelmesin. Hepimiz kardeşiz" diye konuştu.

Eren Yalçın'ın annesi Fadime Aksu, oğlu için Kocaeli'den geldiğini söyleyerek, "11 yıldır oğlumdan haber alamıyorum, sesini dahi duymadım. Yavrum, buradan sana sesleniyorum. Bak ben rahatsızım, ne olursun dön gel. Orası sizin yeriniz değil. Sadece benim çocuğum için değil, hepinize sesleniyorum ne olur dönün gelin. Bu anne, babaların acısı artık bitsin. Biz sizin hiçbir zaman bırakmadık peşinizi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Genel
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal

Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları sel oldu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı

İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.