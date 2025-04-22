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Diyarbakır'da Çocuklar Sıcak Havalarda Süs Havuzunda Serinliyor

Diyarbakır'da Çocuklar Sıcak Havalarda Süs Havuzunda Serinliyor
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Diyarbakır'da havaların sıcaklığıyla birlikte çocuklar, Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna akın ederek sıcak havalarda serinliyor. Aileleriyle birlikte suyun tadını çıkaran çocuklar eğlenceli zaman geçiriyor.

Diyarbakır'da sıcaklığı hisseden çocuklar, süs havuzunda serinliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hava sıcaklığını hisseden çocuklar, süs havuzunda serinliyor.

Kentte serinlemek ve eğlenceli zaman geçirmek isteyen çocuklar, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu doldurdu. Kentte 1950'lere kadar şehrin üç önemli su kaynaklarından biri olan tarihi Anzele suyu, sıcakların bastırmasıyla başta çocuklar olmak üzere vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. Aileleri tarafından da takip edilen çocuklar suyun ve oyunun keyfini doyasıya çıkarıyor.

Mehmet Ayaz, havaların sıcak olmasıyla birlikte çocukları Anzele havuzuna getirdiğini ifade etti. Ayaz, "Evin içi de sıcak, havada sıcak. Çocuk serinledi eve gideceğiz" dedi.

Sidar Ayaz'da havaların sıcak olmasıyla birlikte havuza koştuklarını söyledi. Ayaz, "Hava sıcaktır. Yüzüp serinlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Muhammet Tanrıkulu ise havaların sıcak olduğunu ve havuza geldiklerini dile getirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Genel
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