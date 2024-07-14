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Diyarbakır'da bir köpek alkol içti ve kuyruğunu ısırmaya çalıştı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir köpek, çöpü karıştırırken dökülen alkolü içti ve dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı. Olay, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Diyarbakır'da bir garip olay kamerada: Dökülen alkolü içen köpek dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çöpü karıştırıp dökülen alkolü içen köpek, dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı.

Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda bir köpek, gece yarısı çöpü karıştırdı. Köpek, çöpten çıkanları karıştırırken dökülen alkolü yaladı. Köpek, uzun süre havlayarak kuyruğunu ısırmaya çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Diyarbakır'da bir köpek alkol içti ve kuyruğunu ısırmaya çalıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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