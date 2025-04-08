Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor

Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! İşte istenen ceza
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

Keyfi yerine gelen Trump'tan Çin'le ilgili bomba iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir

Erdoğan'dan İBB'deki soruşturmaya ilişkin çok konuşulacak çıkış
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

Kısıtlama kısa sürdü! Tepkilerin ardından 24 saatte geri adım atıldı

Diyarbakır'da 14 İnek Hırsızlığı: Yavrular Biberonla Besleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü 14 inek çalındı. Çiftçiler, kaybolan ineklerinin yavrularını biberonla besliyor. Hırsızlığın tüm köyün geçim kaynağına zarar verdiği belirtiliyor.

Diyarbakır'da 14 inek çalındı, yavrular biberonla besleniyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü 14 tane inek çalındı. Çiftçiler ineklerin yavrularını biberonla beslerken, hayvanlarının bulunup kendilerine teslim edilmesini bekliyor.

Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ziyaver Turan'ın 10 ineği bayramın ilk gecesi çalındı. Aynı dönem köyde 4 inek daha çalındı. Çalınan ineklerin 20 günlük yavruları annelerini beklerken çiftçiler elleri ile biberonla yavru inekleri beslemeye başladı. Sabah-akşam biberonla beslenmeye çalışılan yavrular, annelerinin yolunu gözlemeye başladı.

Ziyaver Turan'ın kızı Meral Turan, "Yaşanan durum yalnızca bir ailenin değil, tüm köyün geçim kaynaklarına zarar verdi. Bu hırsızlık, köydeki herkesin umutlarını ve emeklerini derinden sarstı. Hayvanların bir an önce bulunarak teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

Güvenlik güçlerince başlatılan incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.