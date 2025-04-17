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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti'ni kabul etti

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı Muhammed Said Bekir ve heyeti ile bir araya gelerek Türkiye'nin Filistin'e olan desteklerini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistinli Alimler Heyet'ini kabul etti

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı Muhammed Said Bekir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı Muhammed Said Bekir ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu ifade etti.

Filistinli Alimler Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Muhammed Said Bekir ise kabulden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür ederek, Türkiye'nin daima Filistin'e yardım eden bir ülke olduğunu söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Genel
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