Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı Hayatını kaybeden Dışişleri eski Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı
ANTALYA - Hayatını kaybeden Dışişleri eski Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel