Dilan Polat'tan tahliye kararı sonrası 'Enerci' paylaşımı

Dilan Polat'tan tahliye kararı sonrası 'Enerci' paylaşımı
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Dilan Polat'tan tahliye kararı sonrası 'Enerci' paylaşımı
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Kara para aklama iddiasıyla tutuklu olan Engin Polat'ın tahliye kararı sonrasında eşi Dilan Polat, kendi şarkısı 'Enerci'yi paylaştı. Instagram hesabından yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Dilan Polat'tan tahliye kararı sonrası 'Enerci' paylaşımı

İSTANBUL - Kara para aklama iddiasıyla tutuklu olan Engin Polat tahliye edildi. Karar sonrasında eşi Dilan Polat, mutluluğunu kendi şarkısı 'Enerci'yi paylaşarak gösterdi.

Engin Polat'ın tahliye kararı sonrasında Dilan Polat kendi şarkısı 'Enerci'yi Instagram hesabından paylaştı. Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı. Mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı verdi. 4 tutuklu sanık Engin Polat, babası Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Polat ailesinin muhasebecileri Ahmet Gün için tahliye kararı çıktı.

Dilan Polat'tan art arda paylaşımlar

Instagram'da 6 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın tahliye kararından sonra art arda paylaşımlar yapması dikkat çekti. Paylaştığı görüntülerde Dilan Polat 'Enerci' şarkısını kardeşi Sıla Doğu ve Can Doğu ile söylediği dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ÇETİN - Genel
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