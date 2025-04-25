İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı
Depremin şiddeti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasına yansıdı

Depremin şiddetinin en net görüntüsü! Dehşet anları köprü kamerasında
Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47

Naci Görür İstanbul depremi için ilk kez bu kadar net konuştu

Deprem Anında Fatih Camii'nde Vaiz Hamdi Arslan'ın Sakin Tepkisi Görüntülendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da meydana gelen deprem anında, Fatih Camii'nde vaiz Hamdi Arslan'ın sergilediği sakin duruş ve dua etme anları, olayın etkisi altında hayranlık uyandırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İstanbul'da yaşanan deprem anında Fatih Camii'nde vaiz Hamdi Arslan'ın tepkisi hayranlık uyandırdı

İSTANBUL - İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında Fatih Camii'nde vaiz Hamdi Arslan'ın tepkisi hayranlık uyandırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen depreme birçok vatandaş farklı noktalarda yakalanmış ve panikle kendisini dışarıya atmıştı. Fatih Camii'inde vaiz Hamdi Arslan depreme vaaz verdiği esnada yakalandı. Tarihi camii de yaşanan şiddetli sarsıntı esnasında Arslan'ın verdiği tepki hayranlık uyandırırdı. Vaizin deprem anında sakinlikle dua ettiği ve vaazını sürdüğü görülürken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.