DEM Parti Eş Genel Başkanları Ameliyat Olacak Sırrı Süreyya Önder'i Ziyaret Etti
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, hastanede ameliyat olan Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti.
Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Parti Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatta olduğu hastaneye geldiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel