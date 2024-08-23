Çevre Bakanlığı, Vaniköy'deki ruhsatsız inşaatla ilgili suç duyurusunda bulundu

Çevre Bakanlığı, Vaniköy'deki ruhsatsız inşaatla ilgili suç duyurusunda bulundu
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Çevre Bakanlığı, Vaniköy'deki ruhsatsız inşaatla ilgili suç duyurusunda bulundu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde bulunan bir yapıda ruhsatsız inşaat faaliyeti tespit ederek inşaatı durdurdu ve suç duyurusunda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Vaniköy'deki inşaatla ilgili suç duyurusu

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan bir yapıda yaptığı inceleme neticesinde, inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın durdurulduğunu ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimizin, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, 'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan bir yapıda yaptığı inceleme neticesinde, yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştu. Bakanlığımız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 ayrı suç duyurusunda bulundu. Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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