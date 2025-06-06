Çamlıca Camii'nde Kurban Bayramı Namazı Kılındı

Çamlıca Camii'nde Kurban Bayramı Namazı Kılındı
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Çamlıca Camii'nde Kurban Bayramı Namazı Kılındı
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İstanbul'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren camilere akın etti. Üsküdar'daki Çamlıca Camii'nde çok sayıda kişi bayram namazı kıldı.

Çamlıca Camii'nde bayram namazı kılındı

İSTANBUL - Kurban Bayramı namazı nedeniyle birçok vatandaş İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti.

Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'da birçok vatandaş camilerin yolunu tuttu. Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nde çok sayıda vatandaş bayram namazı kılarak bayramı karşıladı. Namaz sonrası hutbeler okundu, dualar edildi. Ardından vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek üzere kurban pazarlarının yolunu tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - Genel
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